ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ

ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರ ಕಡಿತ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಮುನ್ನಾ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2025 at 1:04 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 22) ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರ ಕಡಿತ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

PM NARENDRA MODI ADDRESSES NATIONಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣMODI SPEECH TODAYPM MODI TO ADDRESS NATION TODAY

