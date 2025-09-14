ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಮಾಡಿದ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ವಾಸಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಸುಮಾರು 18,530 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಇಂದು ದರ್ರಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : September 14, 2025 at 3:52 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 4:25 PM IST
ದರ್ರಾಂಗ್(ಅಸ್ಸಾಂ): ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ವಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 1962ರ ಚೀನಾ-ಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
1962ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಈಶಾನ್ಯ ಜನರ ಗಾಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸವರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ನಾನು ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯಹೀ ಮೇರಾ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೈ. ಮೇರಾ ಔರ್ ಕೋಯಿ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಹೀ ಹೈ. 140 ಕೋಟಿ ಜನರೇ ನನ್ನ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂದು ನೆರೆದ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದಿವಂಗತ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಹಜಾರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಪುತ್ರ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮೋದಿ ನೃತ್ಯಗಾರರು ಮತ್ತು ಗಾಯಕರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕ ಹಜಾರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡದರು.
ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂದಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಶಿವ ಭಕ್ತ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷವನ್ನೂ ನುಂಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಭೂಪೇನ್ ದಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ನೀಡುವ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ? ಭಾರತ ರತ್ನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ಕೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಇದು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ. ಮಾತೆ ಕಾಮಾಕ್ಯಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಇಂದು, ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ಯಳ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಅನುಭವ ಪಡೆದೆ. ಇಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ. ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಿಂದ ನಾನು ಚಕ್ರಧಾರಿ ಮೋಹನನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದರ್ರಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಲ್ಡೋಯ್ನಲ್ಲಿ 6,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. 2.9 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ನರೇಂಗಿ-ಕುರುವಾ ಸೇತುವೆಗೆ 1,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಮರೂಪ ಮತ್ತು ದರ್ರಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದ ರಿ ಭೋಯ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 118.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗುವಾಹಟಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 4,530 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೋಲಾಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನುಮಲಿಗಢ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 5000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಬಿದಿರು ಆಧಾರಿತ ಎಥೆನಾಲ್ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು 7,230 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಪೆಟ್ರೋ ದ್ರವೀಕೃತ ವೇಗವರ್ಧಕ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
