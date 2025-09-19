ETV Bharat / bharat

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್​ ರಾಜಕುಮಾರ್​ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಸಸಿನೆಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಕದಂಬ್​ ಸಸಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್​ ರಾಜಕುಮಾರ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

pm-modi-plants-sapling-gifted-by-british-king-on-his-75th-birthday
ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ರಿಟನ್​ ರಾಜಕುಮಾರ್​ 3ನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್​​ ಕದಂಬ್​ ಸಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಸಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ 7, ಲೋಕ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಮಾರ್ಗ್​​ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 'ಎಕ್​ ಪೇಡ್​ ಮಾ ಕೆ ನಾಮ್'​ (ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ) ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಸಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗೇ ಈ ಉಡುಗೊರೆಯು ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು 3ನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್​​ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಸಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೋದಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಟನ್​ ರಾಜಕುಮಾರಗೆ ಸೊನೊಮಾ ಸಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಸಹಯೋಗವು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆ - ಭಾರತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ವಿಷನ್ 2035 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು 'ಎಕ್​ ಪೇಡ್​ ಮಾ ಕೆ ನಾಮ್' ಯೋಜನೆ: ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ನ ಕಚ್​​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ 1971ರ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪೊಂದು ಸಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸಸಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ​​ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋಡಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಂಧೂರ ಸಸಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಿಡ ನೆಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸುವ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಸಿಯನ್ನು ನಡೆಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಂತೆ ಅವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪೋಷಣೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಮಾರಕದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು 'ಸಿಂಧೂರ' ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ; ಈ ಗಿಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್​ ಗೊತ್ತಾ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನ: ಹರಿದುಬಂತು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ

For All Latest Updates

TAGGED:

PLANT GIFTED BY BRITISH KINGBRITISH KING GIFT TO MODI ON BDAYBRITISH KING GIFT PLANT TO MODIPM MODI 75TH BIRTHDAYPM MODI PLANTS SAPLING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

Video: ಶ್ರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​​ - ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್​, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್​, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಕೆಪಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್!

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.