ಗಾಜಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ವಾಗತ; ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಹಮಾಸ್​ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹಮಾಸ್​ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 4, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಹಮಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 7ರಂದು ಹಮಾಸ್​ ನಡೆಸಿದ್ದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹಮಾಸ್​ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್​ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್​ಗೆ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ತಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಮಾಸ್​ ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಮಾಸ್​ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ.

ಹಮಾಸ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ತಕ್ಷಣದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್​ ನೆತನ್ಯಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್- ಹಮಾಸ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ 20 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

