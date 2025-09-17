ETV Bharat / bharat

ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಬೃಹತ್ 'ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್': ಏನಿದು? ಅನುಕೂಲಗಳೇನು?

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಧಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 'ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಏಳು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬೃಹತ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಧಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಧಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2025 at 4:54 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉದ್ಯಮ ಸೂಕ್ತ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಗಾಟ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 'ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ' ಅಥವಾ ಮೆಗಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಜವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರೂಪದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ 7 ಬೃಹತ್ ಆಧುನಿಕ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್‌ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲಿವೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಜವಳಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುವುದು ಹಾಗು ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಕುರಿತು..: ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜವಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನಬಹುದು. ನೂಲುವ, ನೇಯ್ಗೆ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ಮುದ್ರಣ, ಮತ್ತು ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕೆಯಂತಹ ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆವರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಂ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ನೂಲುವುದು, ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕೆ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಹಾಗು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆಗೆ ತಗಲುವ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಪೂರೈಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಘಟಕಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಬೇಕಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ?: ಕರ್ನಾಟಕ(ಕಲಬುರಗಿ), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು (ವಿರುಧುನಗರ), ತೆಲಂಗಾಣ, ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, (ಲಕ್ನೋ) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಧಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮೂಲಕ ರೈತರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ಯಮ ಹೊಸ ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ, ಹತ್ತಿ, ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನೂಲುವುದು, ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ ಜಾಗತಿಕ ಜವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಗ್ಗದ ಸೂರತ್ ಸೀರೆಗಳ ಹೊಡೆತ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯಮವೇ ನಶಿಸುವ ಆತಂಕ

