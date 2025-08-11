ETV Bharat / bharat

ಸಂಸದರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಫ್ಲಾಟ್​ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ - NEW MULTI STOREY FLATS FOR MPS

ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹೊಸ 184 ಬಹುಮಹಡಿ ಫ್ಲಾಟ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

PM Modi Inaugurates 184 New Multi-Storey Flats For MPs In New Delhi
ಸಂಸದರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಫ್ಲಾಟ್​ ಉದ್ಗಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 12:32 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್​ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ 184 ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಫ್ಲಾಟ್​ಗಳನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಬಾಬಾ ಖರಕ್ ಸಿಂಗ್ (ಬಿಕೆಎಸ್) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲಾಟ್​ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಮನೋಹರ್​ ಲಾಲ್​ ಖಟ್ಟರ್​, ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರ (ವರ್ಮಿಲಿಯನ್) ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಈ ವೇಳೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್​ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿವಾಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಟವರ್​ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೋಸಿ, ಹೂಗ್ಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕೋಸಿ ಹೆಸರಿನ ಕುರಿತು ಇರಿಸು ಮುರಿಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ನದಿ ಹೆಸರಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು: ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್-7 ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಅಂದಾಜು 5000 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ. ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ನಿವಾಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ ಕಚೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಎ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗೃಹ 3 ಸ್ಟಾರ್​​ ರೇಟಿಂಗ್​ ಮಾನದಂಡ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ (ಎನ್​ಬಿಸಿ) 2016ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಮದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿ ಮೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್​ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ 184 ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಫ್ಲಾಟ್​ಗಳನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಬಾಬಾ ಖರಕ್ ಸಿಂಗ್ (ಬಿಕೆಎಸ್) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲಾಟ್​ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಮನೋಹರ್​ ಲಾಲ್​ ಖಟ್ಟರ್​, ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರ (ವರ್ಮಿಲಿಯನ್) ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಈ ವೇಳೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್​ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿವಾಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಟವರ್​ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೋಸಿ, ಹೂಗ್ಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕೋಸಿ ಹೆಸರಿನ ಕುರಿತು ಇರಿಸು ಮುರಿಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ನದಿ ಹೆಸರಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು: ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್-7 ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಅಂದಾಜು 5000 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ. ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ನಿವಾಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ ಕಚೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಎ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗೃಹ 3 ಸ್ಟಾರ್​​ ರೇಟಿಂಗ್​ ಮಾನದಂಡ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ (ಎನ್​ಬಿಸಿ) 2016ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಮದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿ ಮೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

Last Updated : August 11, 2025 at 12:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FLATS FOR MPS IN NEW DELHIPM MODI INAUGURATES FLATS FOR MPSFLATS IN BABA KHARAK SINGH MARG184 NEW MULTI STOREY FLATSNEW MULTI STOREY FLATS FOR MPS

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್​ಒಪಿ ಜಾರಿ: ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು

ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ನಿಧನ: ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್​ನಿಂದ ಚಂದ್ರನವರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ!

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.