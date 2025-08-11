ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ 184 ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಬಾಬಾ ಖರಕ್ ಸಿಂಗ್ (ಬಿಕೆಎಸ್) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್, ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರ (ವರ್ಮಿಲಿಯನ್) ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಈ ವೇಳೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿವಾಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೋಸಿ, ಹೂಗ್ಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕೋಸಿ ಹೆಸರಿನ ಕುರಿತು ಇರಿಸು ಮುರಿಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ನದಿ ಹೆಸರಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು: ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್-7 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಅಂದಾಜು 5000 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ. ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ನಿವಾಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಚೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಎ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗೃಹ 3 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ (ಎನ್ಬಿಸಿ) 2016ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಮದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
