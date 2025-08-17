ನವದೆಹಲಿ/ಚಂಡೀಗಢ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ರೋಹಿಣಿಯಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದ್ವಾರಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯ ದೆಹಲಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ನಗರ ವಿಸ್ತರಣಾ ರಸ್ತೆ-II (UER-II) ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರೋಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯ ಹೆಸರು ದ್ವಾರಕಾ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ರೋಹಿಣಿ. ನಾನು ಕೂಡ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವು ಕೃಷ್ಣನಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi inaugurates two major National Highway projects, the Delhi section of the Dwarka Expressway and the Urban Extension Road-II (UER-II).— ANI (@ANI) August 17, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/v13owXV8pf
'ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ': ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ, ಇಂದು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ದೆಹಲಿ ದ್ವಾರಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಮತ್ತು ನಗರ ವಿಸ್ತರಣಾ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಇಡೀ NCR ಜನರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " ....there was a time in haryana, during the congress governments, when it was difficult to get even a single appointment without spending money or using influence. but in haryana, the bjp government has given lakhs of youth… pic.twitter.com/fV6loCb0v2— ANI (@ANI) August 17, 2025
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ನಾನು, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಮೊದಲ ನೋಟ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " this month of august is coloured in the colours of freedom and revolution. in the midst of this festival of freedom, today, the country's capital, delhi, is witnessing a development revolution. a little while ago, delhi got the… pic.twitter.com/Y11KBa56Aq— ANI (@ANI) August 17, 2025
ದೆಹಲಿ ಕಸದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ: 'ನಗರ ವಿಸ್ತರಣಾ ರಸ್ತೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಕಸದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಗರ ವಿಸ್ತರಣಾ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ ಕಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಸದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " urban extension road has another feature, it is helping in freeing delhi from the mountains of garbage. lakhs of tons of garbage have been used in building the urban extension road. by reducing the mountains of garbage, the… pic.twitter.com/hDbTEMQesq— ANI (@ANI) August 17, 2025
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ: 'ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವವರು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆ ಇತ್ತು. ಇಂದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮೋದಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ' ಎಂದರು.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " those who dance with the constitution on their heads, how they trampled on the constitution, how they betrayed the sentiments of baba saheb, today i am going to tell you that truth. in delhi, there was a dangerous law for the… pic.twitter.com/Cq4JknMTXC— ANI (@ANI) August 17, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ - PM HOISTS FLAG ON INDEPENDENCE DAY