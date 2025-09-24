ETV Bharat / bharat

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಗ್ರಾಂಡ್​​ ಮುಫ್ತಿ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ

ನಿಧನರಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಗ್ರಾಂಡ್​​ ಮುಫ್ತಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಗ್ರಾಂಡ್​​ ಮುಫ್ತಿ
By ANI

Published : September 24, 2025 at 10:36 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಅಲ್ ಶೇಖ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖ್ ಅವರ ನಿಧನವು ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ, ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಅಲ್ ಶೇಖ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪಗಳು. ಈ ದುಃಖದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಮಂಗಳವಾರ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸೌದಿ ರಾಯಲ್​ ಕೋರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಂಡಳಿ, ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಇಫ್ತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಗ್‌ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಶೇಖ್ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಸರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ರಿಯಾದ್‌ನ ಇಮಾಮ್ ತುರ್ಕಿ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಮುಫ್ತಿ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿ, ಮದೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾದಿ ಮಸೀದಿಯ ಪಾಲಕರಾಗಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅಲ್ ಸೌದ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಅಸರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ರಿಯಾದ್‌ನ ಇಮಾಮ್ ತುರ್ಕಿ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಗತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶೇಖ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೌದಿ ರಾಜ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸೌದಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

