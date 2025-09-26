ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ: ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ

ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಜಮೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆರ್​ಜೆಡಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.

pm-launches-bihar-governments-flagship-employment-scheme
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ (Narendra Modi)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಆರ್​ಜೆಡಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮುಳಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಹಾರದ 75 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾಯಿಸುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್​ಗಾರ್​ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೆಹಲಿಯಿಂದಲೇ ವರ್ಚುಯಲ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಟ್ಟಾರೆ 7,500 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

1990 ರಿಂದ 2005ರ ವರೆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ನಲುಗಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಯ ಇತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆರ್​ಜೆಡಿಯ ಅರಾಜಕತೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬಿಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಶವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪದ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕ್ರಮ: ಎನ್​ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರತರಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆರಿಸಲು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಬಿಹಾರದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿತೀಶ್​ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು, ನಾವು ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಕ್ರಮ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಧಾರ್​ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗದ ದಾರಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್​ಗಾರ್​ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಆಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹಸುಗಳು, ಮೀನು, ಮೇಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಬಿಹಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಉತ್ತೇಜನ ಸಂಘದ ಜೀವಿಕಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.4 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಲಕ್​ಪತಿ ದೀದಿಯರಲಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಲಕ್​ಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಲಕ್​ಪತಿ ದೀದಿಯಾರಾಗುವ ಸಮಯ ಕೂಡ ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರಿಬ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 13.07 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 8.5 ಕೋಟಿ ಜನರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಆರ್​ಜೆಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್​ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಬಿಹಾರದ ಜನರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್​ಗಾರ್​ ಯೋಜನೆಯು ನಿತೀಶ್​ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1.4 ಕೋಟಿ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • ದೇವ್​ ರಾಜ್​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 75 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಗೆ ಇಂದು 10 ಸಾವಿರ ಹಣ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಪಿಎಂ ಚಾಲನೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

PM SLAMS ANARCHY OF RJD RULEMUKHYAMANTRI MAHILA ROJGAR YOJANAPM LAUNCHES BIHAR EMPLOYMENT SCHEMEBIHARS EMPLOYMENT SCHEMEBIHARS EMPLOYMENT SCHEME

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ: NEETನಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೀಟ್​ ಪಡೆದ ಯುವತಿ

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.