ETV Bharat / bharat

'ಮಣಿಪುರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ': ಮೋದಿ ವಿದೇಶ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕೆ - CONG DIG OVER MODIS FOREIGN VISIT

ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

PM Has Washed His Hands off Manipur: Cong's Dig Over Modi's Foreign Visit
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈ ರಾಮ್​ ರಮೇಶ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2025 at 2:52 PM IST

1 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಜಪಾನ್​​ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಬಲವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈ ರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜಪಾನ್​ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚೀನಾ ಭೇಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚೀನಾ ಕೂಡ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಜುಗಲ್​ಬಂದಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯಿಂದಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

2020ರ ಜೂನ್​ 19ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಳನುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿತು. 2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 2023ರ ಮೇಯಿಂದ ಆದ ಗಾಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಮಣಿಪುರದ ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಣಿಪುರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ದುರಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್​ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ, ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಟೋಕಿಯೋಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಕೆನಡಾ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ನೇಮಕ: ಹಳಸಿದ ಸಂಬಂಧ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಜಪಾನ್​​ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಬಲವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈ ರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜಪಾನ್​ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚೀನಾ ಭೇಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚೀನಾ ಕೂಡ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಜುಗಲ್​ಬಂದಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯಿಂದಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

2020ರ ಜೂನ್​ 19ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಳನುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿತು. 2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 2023ರ ಮೇಯಿಂದ ಆದ ಗಾಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಮಣಿಪುರದ ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಣಿಪುರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ದುರಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್​ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ, ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಟೋಕಿಯೋಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಕೆನಡಾ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ನೇಮಕ: ಹಳಸಿದ ಸಂಬಂಧ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

MANIPUR ISSUEMODI VISIT TO JAPAN CHINAJAI RAM RAMESH POST ON MANIPURಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸCONG DIG OVER MODIS FOREIGN VISIT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಕೆಸೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೆಇಎ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ

ಏಕದಿನ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​; ಟಾಪ್​ 100ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ

ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ಇ-ವಿಟಾರಾ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ಸತ್ಯ!

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​​ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.