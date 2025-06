ETV Bharat / bharat

ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ತತ್ತರ; ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ - PM ASSURES ALL HELP FOR ASSAM

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ( ANI )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : June 3, 2025 at 12:14 PM IST 2 Min Read