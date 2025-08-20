ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 48 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪಿಟ್ಬುಲ್ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಕರುಣಾಕರನ್ (48) ಚೆನ್ನೈನ ಜಾಫರ್ಖಾನ್ಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಅವರು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂದಿನಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಜವಾಹರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ0 ಕರುಣಾಕರನ್ ಮನೆಯ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವ ಪೂಂಗೋಡಿ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಪಿಟ್ಬುಲ್ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕರುಣಾಕರನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ನಾಯಿ ಅವರ ತೋಳು, ಕಾಲು, ತೊಡೆ ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಶ್ವಾನದ ಮಾಲೀಕ ಪೊಂಗೋಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಚ್ಚಿತ್ತು.
ನಾಯಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕರುಣಾಕರನ್ ಅವರನ್ನು 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೆಕೆ ನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಕರುಣಾಕರನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಕುಮಾರನ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕೆ.ಕೆ. ನಗರ ಇ.ಎಸ್.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಮಾರನ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿ ಹೇಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಂಗೋಡಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಟ್ಬುಲ್ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತೇ? ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಗವಸು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕುಮಾರನ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಘಟನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ವಾನದ ಮಾಲೀಕ ಪೂಂಗೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಕ್ಷನ್ 304 (ಎ) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪೂಂಗೋಡಿ ಕೂಡ ನಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೂಂಗೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
