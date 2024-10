ETV Bharat / bharat

2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ಸಾವು: ಗ್ರಾಮ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ‘ವನವಾಸ’ಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

By ETV Bharat Karnataka Team

ನಲ್ಗೊಂಡ, ತೆಲಂಗಾಣ: Settipalem People Leave Village For one day in Nalgonda District - ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಮಿ- ಕೀಟಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಸಾವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿ ಸಾವುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಆ ಊರಿನ ಜನ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೀ ಗ್ರಾಮ?: ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಿರ್ಯಾಲಗುಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೇಮುಲಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಲೆಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,000 ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಸರಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 74 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ, ಕೆಲವರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.



ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಅವರು ಕೀಟಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸರಣಿ ಸಾವಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೊನೆಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ : ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಗ್ರಾಮ ತೊರೆದು ದಿನವಿಡೀ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಜನ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೊರಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಟ್ಟಿಪಾಲೆಂ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಜನವಾಯಿತು, ಬೀಕೊ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿತು.