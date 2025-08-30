ETV Bharat / bharat

ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಶಿಬಾ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಯಾವುದು ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಗಿಫ್ಟ್! - PM MODI JAPAN GIFTS

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್​​ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಶಿಬಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಾಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಪಶ್ಮಿನಾ ಶಾಲನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Precious stonebowls set with silver chopsticks gifted by PM Modi to Japanese counterpart, Shigeru Ishiba
ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಗೇರು ಇಶಿಬಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಾಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ((ETV Bharat))
ನವದೆಹಲಿ : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಗೇರು ಇಶಿಬಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಗೇರು ಇಶಿಬಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಾಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ರಾಮೆನ್ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಪೇಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಮಿನಾ ಶಾಲನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ವಕ್ತಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಾಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಂಟೇಜ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲಿನ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಜಪಾನೀಸ್ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಚಾಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂದು ಚಂದ್ರಶಿಲೆಯ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಂಟೇಜ್ ಉಡುಗೊರೆ ಜಪಾನ್‌ನ ಡಾನ್‌ಬುರಿ ಮತ್ತು ಸೋಬಾ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತರಲಾದ ಚಂದ್ರಶಿಲೆಯು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಶಾಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚಾಂಗ್‌ಥಂಗಿ ಆಡಿನ ಉತ್ತಮ ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಶ್ಮಿನಾ ಶಾಲನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಗುರ, ಮೃದು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇದು, ರಾಜಮನೆತನದಿಂದ ಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅರ್ಚಕರಿಂದ ದಾರುಮಾ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ : ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಶೋರಿಂಜಾನ್ ದಾರುಮಾ-ಜಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಸೀಶಿ ಹಿರೋಸ್ ಅವರು ದರುಮಾ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾರುಮ ಗೊಂಬೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು?: ಜಪಾನಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರುಮ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೋಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುನ್ಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಟಕಾಸಾಕಿ ನಗರವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಾರುಮ ಗೊಂಬೆಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾರುಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕಾಂಚೀಪುರಂನ ಭಾರತೀಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೋಧಿಧರ್ಮನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 15 ನೇ ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಎಸ್‌ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

