ಮಗು ಮರೆತು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ದಂಪತಿ; ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಸ್ವರೂಪಿ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್!​ - POLICE SAVED CHILDREN

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಮರೆತು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Parents Forget Baby in Locked Car During Darshan at Mahanandi, Temple Staff and Constable Rescue
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (File)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 2:43 PM IST

ಮಹಾನಂದಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದನ್ನು ಪೋಷಕರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರೆತು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೋರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಂದ್ಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮಗು ಪುನಃ ಅವರ ಕೈಸೇರಿದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮಿಂದಾದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಾವಿನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮೂಲಕ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿದರು.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲದ ರಾಜು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂದಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್​ ಮಾಡಿದ ದಂಪತಿ, ಮಗುವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಗು ಗಂಡನ ಬಳಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಪತ್ನಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರೆ, ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಗಂಡ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುಚಿಗೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಎದ್ದಿದ್ದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಅಕ್ಕ- ಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಯಾರು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು, ತಕ್ಷಣ ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿಗಳು ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮಗು ಬೆವತಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಈಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರು ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಗು ಅತ್ತು ಅತ್ತು ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿ ಒಡೆದು ಮಗುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು, ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಗು ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೌನ್ಸ್​ಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಪೋಷಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತೋರಿಸಿದ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವೆ ವಂಗಲಪುಡಿ ಅನಿತಾ ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಕ್ತರು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

