ಮಂಡಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮನೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ, ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. 170 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಿಯ ಜಂಝೇಲಿ ಬಳಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಬಂಡೆಯಾದ ಪಾಂಡವ ಶಿಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚು ಸಹ ಚಲಿಸದೇ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಂಡವ ಶಿಲೆಯು ಮಹಾಭಾರತ ಯುಗದ ಪಾಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಂಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಸಟ್ಟು ಪೇಡಾವನ್ನು (ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿಟ್ಟು ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ) ಬೀಳಿಸಿದನು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅದು ಈಗ ಪಾಂಡವ ಶಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದ್ದು.
ಈ ಬಂಡೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು ಬೆರಳಿನ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಚಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆ ಎಂತಹವರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ದೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಂದರ್ಶಕರು ಪಾಂಡವ ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಬೆಣಚುಕಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡೆಯು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಉರುಳಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ, ಪಾಂಡವ ಶಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚು ಅಲುಗಾಡದೇ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಬಂಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯಾನವನವು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಂಡವ ಶಿಲೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಕೂಡ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಜೆಸಿಬಿಗಳಂತಹ ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸಹ ಅದರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇದು ಅದರ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಉದ್ಯಾನವನವು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡದೇ ಮಿಸುಕಾಡದೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇದು ದೈವಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಜೀವಂತ ಸಂಕೇತ. ದೇವರುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೃತಿಕ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ , ಬಂಡೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಜದೇ ಅಳಿಯದೇ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಕಲ್ಲು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪಾಂಡವ ಶಿಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೆಸಿಬಿ ಬಂಡೆಯ ಬಳಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಇಡೀ ಉದ್ಯಾನವನವು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪಾಂಡವ ಶಿಲೆ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಅದು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೃತಿಕ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ ಅದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಸುತ್ತಲೂ ವಿನಾಶವಿದೆ. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು ಸಹ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಉರುಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಪಾಂಡವ ಶಿಲೆ ಅಚಲವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡದೇ ನಿಂತಿದೆ. ವಿಪತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ, ನೀರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಪಾಂಡವ ಶಿಲೆ: ಈ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಂಡವ ಶಿಲೆಯ ಕಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ . ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಾಗ ಅಲುಗಾಡದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವವರು ಅದನ್ನು ಪರ್ವತದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಮಂಡಿಯ ನಿವಾಸಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಕಜ್ ಶರ್ಮಾ.