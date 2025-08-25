ETV Bharat / bharat

ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಮಮ್​ಕೂಟತಿಲ್​ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತು - PALAKKAD MLA RAHUL MAMKOOTATHIL

ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಆರೋಪದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇರಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಮಮ್​ಕೂಟತಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಮಮ್​ಕೂತಥಿಲ್ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 25, 2025 at 2:08 PM IST

ಕಣ್ಣೂರು(ಕೇರಳ): ಪಾಲಕ್ಕಾಡು ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಮಮ್​ಕೂಟತಿಲ್​ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ರಿನಿ ಆನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಮಮ್​ಕೂಟತಿಲ್​ ಅವರು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸಿದರು ಎಂಬ ಆರೋಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನ ಯುವ ವಿಭಾಗವಾದ ಡಿವೈಎಫ್‌ಐ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಮ್​ಕೂಟತಿಲ್​ ಅವರು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದವು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಮಮ್​ಕೂಟತಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

