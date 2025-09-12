ಪಾಕ್ ದಂಪತಿಯ 35 ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸೋಲು: ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೈಕೋರ್ಟ್
1989ರಲ್ಲಿ ಗಡೀಪಾರು ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ದಂಪತಿ ಅನೇಕ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಮರೆಮಾಚಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 12, 2025 at 4:05 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ( ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವಲಸೆ ಬಂದು ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ 80 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದು, ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು 17 ಪುಟಗಳ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರುಣ್ ಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಜನೇಶ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 1945 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ ಖಾಜಿ (80) ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರಿಫಾ ಖಾಜಿ (61) ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದು,1989 ರ ಗಡೀಪಾರು ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಕಥೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 1955ರಿಂದ 1957ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಾದವೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ ಖಾಜಿ 1948ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಕ್ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, 1988ರವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯವಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ವೀಸಾ ಅಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರ ವೀಸಾದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿರುಚುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷುಲಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಪೀಠ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವೂ 1990ರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ದಂಪತಿ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಟಿಕದಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಪೀಠ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ಅನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದ ಹೊರತು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕೃತ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಇಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ: ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಂಧನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ!; ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ದೌಡು, ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾಪಗಳ ಮುಂದೂಡಿಕೆ