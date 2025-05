ETV Bharat / bharat

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟಿನ ಕಂತೆ​ಗಳನ್ನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆಸೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್​! - ODISHA GOVT ENGINEER ILLEGAL WEALTH

500 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ರಾಶಿ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 30, 2025 at 4:31 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 5:03 PM IST 1 Min Read

ಭುವನೇಶ್ವರ(ಒಡಿಶಾ): ಆದಾಯ ಮೀರಿ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ವೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್‌ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ 500 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಬಂಡಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಒಡಿಶಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಭಾಗದ ಪ್ಲಾನ್ ರೋಡ್ಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈಕುಂಠ ನಾಥ್ ಸಾರಂಗಿ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಾರಂಗಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್‌ನ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಟುಗಳ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)

Last Updated : May 30, 2025 at 5:03 PM IST