ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ: 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ರದ್ದು, ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ
ಸುರಕ್ಷಿತ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್ ರಹಿತ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ರೈಲು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ
Published : October 11, 2025 at 6:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಝಾನ್ಸಿ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್ - ರಹಿತ ಹಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಮೇಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಸುರಕ್ಷಿತ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್ ರಹಿತ ಹಳಿಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆಗಳು ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಳಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರಿನ ಬೇಸ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ನೀರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಹಳಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾಡಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8 ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್- ರಹಿತ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವುದರಿಂದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮಧುಸೂದನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದಾಗ್ಯೂ ರೈಲ್ವೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಲವಾರು ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದ ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಬಡ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ರೈಲ್ವೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ತಿಂಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಲೋಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರದ್ದಾದ ರೈಲುಗಳ ವಿವರ :
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11901 ವೀರಾಂಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ - ಆಗ್ರಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ (ಪ್ರತಿದಿನ) ನವೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಜನವರಿ 9 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11902 ಆಗ್ರಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ - ವೀರಾಂಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ (ದೈನಂದಿನ) ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11903 ವೀರಾಂಗನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ - ಇಟಾವಾ (ದೈನಂದಿನ) ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11904 ಇಟಾವಾ-ವೀರಂಗನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ (ದೈನಂದಿನ) ನವೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಜನವರಿ 9 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 64616 ವೀರಾಂಗನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ-ಲಲಿತ್ಪುರ ಮೆಮು (ದೈನಂದಿನ) ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 64615 ಲಲಿತಪುರ-ವೀರಂಗನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ ಮೆಮು (ದೈನಂದಿನ) ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 64618 ಲಲಿತ್ಪುರ-ಬಿನಾ ಮೆಮು (ದೈನಂದಿನ) ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 64617 ಬಿನಾ-ಲಲಿತ್ಪುರ MEMU (ದೈನಂದಿನ) ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 01821 ವೀರಾಂಗನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ-ಲಲಿತ್ಪುರ ಮೆಮು (ದೈನಂದಿನ) ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 05073 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ಲಾಲ್ಕುವಾನ್ (ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ - ಮಂಗಳವಾರ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ ಜನವರಿ 6 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 05074 ಲಾಲ್ಕುವಾನ್-ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ - ಶನಿವಾರ) ನವೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಜನವರಿ 3 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07363 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಯೋಗ ನಗರಿ ಋಷಿಕೇಶ (ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೋಮವಾರ) ನವೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ಜನವರಿ 5 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07364 ಯೋಗ ನಗರಿ ಋಷಿಕೇಶ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗುರುವಾರ) ನವೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 05559 ರಕ್ಸೌಲ್-ಉಧ್ನಾ (ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಶನಿವಾರ) ನವೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಜನವರಿ 3 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06597 ಯಶವಂತಪುರ-ಯೋಗ ನಗರಿ ಋಷಿಕೇಶ (ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗುರುವಾರ) ನವೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಜನವರಿ 1 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06598 ಯೋಗ ನಗರಿ ಋಷಿಕೇಶ-ಯಶವಂತಪುರ (ವೀಕ್ಲಿ ಶನಿವಾರ) ನವೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಜನವರಿ 3 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 09043 ಬಾಂದ್ರಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ - ಬಧ್ನಿ (ವೀಕ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ) ನವೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಜನವರಿ 4 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 09044 ಬರ್ಹ್ನಿ-ಬಾಂದ್ರಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ (ವೀಕ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜನವರಿ 5 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07075 ಹೈದರಾಬಾದ್-ಗೋರಖ್ಪುರ (ವೀಕ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ) ನವೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07076 ಗೋರಖ್ಪುರ - ಹೈದರಾಬಾದ್ (ವೀಕ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ) ನವೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಜನವರಿ 4 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ ರೈಲುಗಳ ವಿವರಗಳು : ಸುಮಾರು 29 ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು, 4 ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹೊರಡುವ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 2 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
