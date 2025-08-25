ಜೋದ್ಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಎಂದರು. ಮೂರು ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು , ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು ಎಂದರು.
ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ, ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ, ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಗಡಿಯೊಳಗಿನ ಜನರನ್ನು ಸದಸ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅವರ ಧರ್ಮ ನೋಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಧರ್ಮ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದರು.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವೆ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಲಭ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ನಿಜವಾದ ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
