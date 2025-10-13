ಫೋನ್, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋದನ್ನ ಬಿಡಿ.. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ; ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಜನರ ಬಳಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತರುವುದೇ ಧ್ಯೇಯ!
Published : October 13, 2025 at 1:25 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಪುಣರು. ಜನರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಇವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಫೋರ್ಜ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುರಾಧಾ ಸೆಹಗಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವೊಂದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬದಿಗಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬ ಸರಳ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ಈನಾಡು ಮತ್ತು ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಜನರನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರಿವರು ಅನುರಾಧಾ?: ಅಮೃತಸರದಿಂದ ಬಂದ ಅನುರಾಧಾ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು, ಅವರ ತಂದೆ ಆರ್ಎನ್ ಸೆಹಗಲ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ರಾಣಿ ಸೆಹಗಲ್ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಎ (ಆನರ್ಸ್) ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ನಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್, ರೆಕಿಟ್, ಏರ್ಟೆಲ್, ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆಸಸರಿ? ನಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ವೀಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನಿಶ್ಗಾಗಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.. ಇಲ್ಲವೇ ಅವರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವು.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಇಒ ಸುಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಅನುರಾಧ ಅವರ ವಿವರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 –15 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 'ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ' ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯೋಜನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆರರಿಂದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದವು.
ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ಗಳಿರುವಾಗ ಏಕೆ ಓದಬೇಕು?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನುರಾಧ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಓದುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಕ್ರಮೇಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಓದುವುದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಅದು ವ್ಯಸನವಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅನುರಾಧಾ.
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೊಫೋರ್ಜ್ನ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಇತಿಹಾಸ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 15,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಅವರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
