ETV Bharat / bharat

ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರ ಜೀವನಾಧರಿತ ಹೋಮ್ ಬೌಂಡ್​ ಚಿತ್ರ ಆಸ್ಕರ್​​​ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ: ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?; ಇದು ಧರ್ಮಗಳ ಮೀರಿದ ಸ್ಟೋರಿ!

ಬಸ್ತಿಯ ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಸೈಯೂಬ್​ ಅವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್' ಚಿತ್ರವು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Oscar nominated Homebound film based on the friendship of Basti's Amrit and Sayub,
ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರ ಜೀವನಾಧರಿತ ಹೋಮ್ ಬೌಂಡ್​ ಚಿತ್ರ ಆಸ್ಕರ್​​​ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 7, 2025 at 8:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಸ್ತಿ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಲ್‌ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ದಿಯೋರಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಥೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ "ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್" ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಆಸ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

Oscar nominated Homebound film based on the friendship of Basti
ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರ ಜೀವನಾಧರಿತ ಹೋಮ್ ಬೌಂಡ್​ ಚಿತ್ರ ಆಸ್ಕರ್​​​ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ (ETV Bharat)

ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ: "ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್" ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಬರ್ಹುವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವಾದ ದಿಯೋರಿಯ ಅಮೃತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಯೂಬ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಆಳವಾದ ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೂರತ್‌ನ ಜವಳಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ಅಮೃತ್​ನನ್ನು ಟ್ರಕ್‌ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ: ಅಮೃತ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮಚರಣ್ ಮತ್ತು ಸೈಯೂಬ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ. ಇವರು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, 2020 ರಲ್ಲಿ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಸೈಯೂಬ್ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಸೂರತ್‌ನಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಟ್ರಕ್ ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಾಗಲೇ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಅಮೃತ್‌ಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿತ್ತು. COVID-19 ಸೋಂಕಿಗೆ ಹೆದರಿ, ಟ್ರಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರನ್ನು ಝಾನ್ಸಿ ಬಳಿ ಇಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅಮೃತ ಉಳಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸೈಯೂಬ್​; ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೈಯೂಬ್ ಕೂಡ ಟ್ರಕ್‌ನಿಂದ ಇಳಿದು ಅಮೃತ್ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಝಾನ್ಸಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ನಿಧನರಾದರು. ಅಮೃತ್ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಯೂಬ್ ಅಮೃತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಸೈಯೂಬ್ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಮೃತ್ ಮುಖವನ್ನು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒರೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೈಯೂಬ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಸೈಯೂಬ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಈಗ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೈಯೂಬ್: ಸೈಯೂಬ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಾವಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೈಯೂಬ್ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ್ ಅವರ ಸಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೈಯೂಬ್​ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದರು. ಇದು ಅಮೃತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಸೈಯೂಬ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರು.

ಸೈಯೂಬ್​ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಅಮೃತ ತಾಯಿ:

ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಸೈಯೂಬ್ ನಡುವಣ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮತ್ಯಾರಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೈಯೂಬ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಮೃತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. - ಶೋಭಾ ದೇವಿ, ಅಮೃತ್ ತಾಯಿ

ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರ: ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್ ಚಿತ್ರವು ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಕಲಕಿದವು ಎಂದರೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೈಯೂಬ್: ಸೈಯೂಬ್​ ಅವರ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ಅವರ ತಂಡವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸೈಯೂಬ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಯಿತು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸೈಯೂಬ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸೈಯೂಬ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಮೃತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಅಮೃತ ಮರಣದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನೆರವು: ಮಗನ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಅಮೃತ್ ತಂದೆ ರಾಮಚರಣ್. ಅಮೃತ್​ ತಂದೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಠಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಸೈಯೂಬ್​ ಅವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವು ಆಸ್ಕರ್‌ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಮೃತ್ ಕುಟುಂಬ ಸಂತಸಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಮೃತ್ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು: ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕರಾದ ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಸೈಯೂಬ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೈಯೂಬ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸುಹೇಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಶಿವಂ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜೀವನ ಕಥೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೃತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮೃತ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮಚರಣ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಮೃತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಎದುರಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೈಯೂಬ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾದರಿ: ಸೈಯೂಬ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸ್ನೇಹದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೃತ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೈಯೂಬ್, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ, ಅಮೃತ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ರೀಮಾ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ಅವರ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಿಸ್​ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಸೈಯೂಬ್​ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 59 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೌಕರಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು​: ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸಾಧಕಿಯರು

ಗಗನಮುಖಿಯಾದ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ: ಒಂದು ಎಕರೆ ₹177 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು!

For All Latest Updates

TAGGED:

HOMEBOUND MOVIE OSCARWHO REAL HERO MOVIE HOMEBOUNDHOMEBOUND STORY BASTI TWO FRIENDSAMRIT AND SAYYUB FRIENDSHIPWHO REAL HERO MOVIE HOMEBOUND

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 'ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್​' ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ: ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸದಾತನಿಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ ರಣಬೇಟೆಗಾರ 'ಆಂಡ್ರೋತ್​': ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 2ನೇ ಸಬ್​ಮೆರಿನ್​ ನಿರೋಧಕ ನೌಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.