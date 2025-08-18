ETV Bharat / bharat

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ಕುಮಾರ್​ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಚಿಂತನೆ - GYANESH KUMAR IMPEACHMENT

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿವೆ.

GYANESH KUMAR IMPEACHMENT
ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ಕುಮಾರ್​ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಚಿಂತನೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 1:46 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮತಗಳವು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಲು 7 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧವೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳ I.N.D.I.A ಕೂಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್​ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ (ಸಿಇಸಿ) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ನಿರ್ಣಯ (ಪದಚ್ಯುತಿ) ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸೈಯದ್ ನಸೀರ್ ಹುಸೇನ್, "ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಹುಲ್​ಗೆ 7 ದಿನ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಸಿಇಸಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮತಗಳವು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು, ಈ ಕುರಿತು 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪಗಳು ನಿರಾಧಾರ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್​ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಇಸಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಗೇಕೆ ಅಫಿಡವಿಟ್​ ಕೇಳಲ್ಲ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅಫಿಡವಿಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಇಂಥದ್ದೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಫಿಡವಿಟ್​ ಕೋರಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು, ವಯನಾಡ್​, ಅಮೇಠಿ, ರಾಯಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳವು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

