25 ನಿಮಿಷ, 24 ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ, 9 ಉಗ್ರ ಕೋಟೆಗಳು ಧ್ವಂಸ​: ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ದೃಶ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ - ARMY SHARE VISUALS OF ATTACK

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ( ANI VIDEO GRAB )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 7, 2025 at 2:14 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 2:35 PM IST 1 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ​ ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರರ 9 ತಾಣಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಗ್ರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಾನು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್​ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್​-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ (ಎಲ್​​ಇಟಿ), ಜೈಶ್-ಎ- ಮೊಹಮದ್​​ (ಜೆಇಎಂ) ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು 'ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮೆಹಮೂನಾ ಜೋಯಾ ಸ್ಥಳ ಉಡೀಸ್​ (ANI VIDEO GRAB) ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1.05ರಿಂದ 1.30ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ 25 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 9 ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ನೌಕಾದಳ, ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿವು:

ಕೋಟ್ಲಿ

ಬಹವಾಲ್​​ಪುರ್​​

ರಾವಲಕೋಟ್

ಚಕ್​​ ಸ್ವರಿ

ಭಿಂಬರ್

ನೀಲಂ ಕಣಿವೆ

ಝೇಲಂ

ಚಕ್ವಾಲ್‌ ಈ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಶಿಬಿರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದವು. ಕೋಟ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಉಗ್ರ ನೆಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ (ANI VIDEO GRAB) ಇಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ (ಎಲ್‌ಇಟಿ) ಮತ್ತು ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಸಂಘಟನೆಗಳು ಉಗ್ರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಾರತದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ ಸೇನೆ: 2019ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 40 ಯೋಧರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೈಷ್​-ಎ-ಮೊಹಮದ್​ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಇದರ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉರಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಕೋಟ್​​ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ಉಗ್ರ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದವು. ಸೇನೆಯ ವಾಯುದಾಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದ್ದವು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಕೋಟ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ (ANI VIDEO GRAB) ಇದೀಗ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಗ್ರರ 9 ಅಡಗುತಾಣ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ: ಕರ್ನಲ್​ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ

