ETV Bharat / bharat

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಡ್ರೋನ್‌, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಳಸಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು : ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ - OPERATION SINDOOR

ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 8, 2025 at 6:43 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 6:57 PM IST 1 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ, ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾವು ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರೋಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಎಲ್‌ಇಟಿ, ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿದಂತೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಿಷೇಧಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಂಟಿ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನಿಖಾ ಟೀಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ, ಡಿಎನ್‌ಎ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜೆಇಎಂ ಉಗ್ರರ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

Last Updated : May 8, 2025 at 6:57 PM IST