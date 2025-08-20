ETV Bharat / bharat

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಅಂಗೀಕಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ - 2025 ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಿತು.

ONLINE GAMING BILL 2025
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 8:19 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ - 2025' ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದುರುಪಯೋಗದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ - 2025 ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಸೂದೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಯುವಜನರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಸೂದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮನಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಜೂಜಾಟ (ಪೋಕರ್, ರಮ್ಮಿ) ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲಾಟರಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ (ಸಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಜುವಾ) ಆಟಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುವಕರನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಿಯಲ್ ಮನಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮನಿ ಗೇಮಿಂಗ್‌ ವ್ಯಸನ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮನಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

"ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬೆಳೆಸುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇ- ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​​ಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ.

ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​​ಗಳ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​​ಗಳ ಏಕೀಕರಣ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಟಗಳ ಪ್ರಚಾರ:

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ.

ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ.

ಮನರಂಜನೆ, ಕೌಶಲ್ಯ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಟಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್​ಗೆ ಬೆಂಬಲ.

ಹಾನಿಕಾರಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮನಿ ಗೇಮ್‌ಗಳ ನಿಷೇಧ:

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮನಿ ಗೇಮ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ.

ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಗೇಮ್‌ಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮನಿ ಗೇಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2000ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ.

ಮಸೂದೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು:

ಸೃಜನಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ: ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ರಫ್ತು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುವಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು: ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ: ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮನಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ: ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

