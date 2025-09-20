ETV Bharat / bharat

ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ: ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಸೀದಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.. ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೃಷಿ ನಡೆ!

ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

One Rupee, One Plant: Chhattisgarh Govt's Smart Farming Move In Surguja
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ: ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಸೀದಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

September 20, 2025

ಸರ್ಗುಜಾ: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಉಪಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 'ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ' ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಗುಜಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊಳಕೆ ಘಟಕವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಳಕೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು. ಈ ಸುಧಾರಿತ ಸಸ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೆರವು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಜಗಧಾರಿ ರಾಜವಾಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀಜ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಮೊಳಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 15 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ರೈತರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ರೈತರು ತಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

"ರೈತರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಅಂತಹ ಘಟಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಘಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪೈಕ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀಜಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ಸಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಕ್ರಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ : ಈ ಯೋಜನೆಯು ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತ ರಾಜ್ವಾಡೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದು ನಮಗೆ ವರದಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ರಾಜ್ವಾಡೆ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಖ್ತರ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನೆಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತನನ್ನು ನಷ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರೈತರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಟ್ಟ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

