ETV Bharat / bharat

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಹುಡುಗನ ವರಿಸಿದ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಯುವತಿ: ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಳಿಮಯ್ಯ - ONAM WEDDING

ಅಮೆರಿಕದ ಹುಡುಗ - ಕೇರಳದ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನೆರವೇರುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ವಿದೇಶಿ ಹುಡುಗನ ವರಿಸಿದ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಯುವತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2025 at 9:10 PM IST

2 Min Read

ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಯ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲ.. ಎರಡು ಮನಸುಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧುರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಗುರೊಡೆದು ಈಗ ಯುವ ಜೋಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಅಂಜಲಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಹುಡುಗನೇ ತನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಸುಖ್ಯಾಂತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹುಡುಗನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಅಂಜಲಿ ಅವರು ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂದು ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ವಧು-ವರನಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಪಡೆದು, ಕಾನೂನಿನ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದರು.

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಹುಡುಗನ ವರಿಸಿದ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಯುವತಿ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನನಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್​ ಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ರ್ಟ್ ವೆಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಯಿತು. ಕೇರಳದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ​ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ರಾಬರ್ಟ್ ಸೆ. 3 ರಂದು ಅಂಜಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜೋಡಿ (ETV Bharat)

ಬುಧವಾರ ಮತ್ತಾನಚೆರ್ರಿಯ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಟ್ಟಿದರು. ಭಾರತೀಯ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ತುಳಸಿ ಹಾರವನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ವಿದೇಶಿ ಹುಡುಗನ ವರಿಸಿದ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಯುವತಿ (ETV Bharat)

ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ವಧು-ವರ ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತನ್ನನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಳಿಯ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ವಿವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ (ETV Bharat)

ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಧಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಳಿಮಯ್ಯ: ವರ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದವರಾದರೂ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೆಯಾದ ಪಂಚೆ, ಶರ್ಟು ಧರಿಸಿ ಥೇಟ್​ ಕೇರಳದ ಮಧುಮಗನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ ಹುಲಿ ಕುಳಿತದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾದರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಹುಡುಗನ ವರಿಸಿದ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಯುವತಿ (ETV Bharat)

ರಾಬರ್ಟ್​ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಧು ಅಂಜಲಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೇರಳದ ಮಸಾಲೆಭರಿತ ಕರಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಮುಗಳ್ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಭಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದುದಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಳಿಮಯ್ಯ (ETV Bharat)

ಅಂಜಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಅನ್ನಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ದಂಪತಿ ಸಂತಸದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಮರಿಕದ ಯುವಕ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನೂತನ ಜೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಾದ ಯುವ ಜೋಡಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ: 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಸ್ಮರಿಸಿದ IAS-IPS ದಂಪತಿ

ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಯ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲ.. ಎರಡು ಮನಸುಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧುರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಗುರೊಡೆದು ಈಗ ಯುವ ಜೋಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಅಂಜಲಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಹುಡುಗನೇ ತನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಸುಖ್ಯಾಂತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹುಡುಗನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಅಂಜಲಿ ಅವರು ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂದು ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ವಧು-ವರನಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಪಡೆದು, ಕಾನೂನಿನ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದರು.

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಹುಡುಗನ ವರಿಸಿದ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಯುವತಿ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನನಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್​ ಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ರ್ಟ್ ವೆಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಯಿತು. ಕೇರಳದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ​ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ರಾಬರ್ಟ್ ಸೆ. 3 ರಂದು ಅಂಜಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜೋಡಿ (ETV Bharat)

ಬುಧವಾರ ಮತ್ತಾನಚೆರ್ರಿಯ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಟ್ಟಿದರು. ಭಾರತೀಯ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ತುಳಸಿ ಹಾರವನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ವಿದೇಶಿ ಹುಡುಗನ ವರಿಸಿದ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಯುವತಿ (ETV Bharat)

ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ವಧು-ವರ ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತನ್ನನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಳಿಯ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ವಿವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ (ETV Bharat)

ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಧಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಳಿಮಯ್ಯ: ವರ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದವರಾದರೂ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೆಯಾದ ಪಂಚೆ, ಶರ್ಟು ಧರಿಸಿ ಥೇಟ್​ ಕೇರಳದ ಮಧುಮಗನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ ಹುಲಿ ಕುಳಿತದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾದರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಹುಡುಗನ ವರಿಸಿದ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಯುವತಿ (ETV Bharat)

ರಾಬರ್ಟ್​ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಧು ಅಂಜಲಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೇರಳದ ಮಸಾಲೆಭರಿತ ಕರಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಮುಗಳ್ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಭಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದುದಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಳಿಮಯ್ಯ (ETV Bharat)

ಅಂಜಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಅನ್ನಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ದಂಪತಿ ಸಂತಸದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಮರಿಕದ ಯುವಕ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನೂತನ ಜೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

American Groom Ties the Knot with Kerala's Bride
ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಾದ ಯುವ ಜೋಡಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ: 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಸ್ಮರಿಸಿದ IAS-IPS ದಂಪತಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

ONAM WEDDINGAMERICAN GROOM AND KERALA BRIDELOVE MARRIAGEONAM WEDDING

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

'ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಡಿನಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ': 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಡಿಸಿ ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.