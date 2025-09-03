ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಯ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲ.. ಎರಡು ಮನಸುಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧುರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಗುರೊಡೆದು ಈಗ ಯುವ ಜೋಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಅಂಜಲಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಹುಡುಗನೇ ತನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಸುಖ್ಯಾಂತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹುಡುಗನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಅಂಜಲಿ ಅವರು ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂದು ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ವಧು-ವರನಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಪಡೆದು, ಕಾನೂನಿನ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದರು.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನನಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ರ್ಟ್ ವೆಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಯಿತು. ಕೇರಳದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ರಾಬರ್ಟ್ ಸೆ. 3 ರಂದು ಅಂಜಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಬುಧವಾರ ಮತ್ತಾನಚೆರ್ರಿಯ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಟ್ಟಿದರು. ಭಾರತೀಯ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ತುಳಸಿ ಹಾರವನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ವಧು-ವರ ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತನ್ನನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಳಿಯ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಧಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಳಿಮಯ್ಯ: ವರ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದವರಾದರೂ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೆಯಾದ ಪಂಚೆ, ಶರ್ಟು ಧರಿಸಿ ಥೇಟ್ ಕೇರಳದ ಮಧುಮಗನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ ಹುಲಿ ಕುಳಿತದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ರಾಬರ್ಟ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಧು ಅಂಜಲಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೇರಳದ ಮಸಾಲೆಭರಿತ ಕರಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಮುಗಳ್ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಭಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದುದಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಂಜಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಅನ್ನಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ದಂಪತಿ ಸಂತಸದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಮರಿಕದ ಯುವಕ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನೂತನ ಜೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
