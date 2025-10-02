ETV Bharat / bharat

ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ಕೆಜಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ರಾಧಾ!: Milk ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಫೆಲೋ!!

ಸಿಂಗ್ವಾ ಖಾಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾ 35.669 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೇಷ್ಮಾಳ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ರೇಷ್ಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ 33,800 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದಳು.

36 ಕೆಜಿ ಹಾಲು ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಫೆಲೋ ರಾಧಾ! (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 2, 2025

2 Min Read
ಹಿಸಾರ್: ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆ ರಾಧಾ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 36 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಹಿಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಗ್ವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆದಾರ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ವಾ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ (ಬಫಲೋ) ರಾಧಾ 35.669 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೈತಾಲ್‌ನ ಎಮ್ಮೆ ರೇಷ್ಮಾಳ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಕೈತಾಲ್​​ನ ರೇಷ್ಮಾ, 33,800 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ವಾ ಖಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಶುಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

36 ಕೆಜಿ ಹಾಲು ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಫೆಲೋ ರಾಧಾ! (ETV Bharat)

ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ತಂಡವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಸೆಹ್ರಾವತ್, ಎಸ್‌ಡಿಒ ಜಗ್ಬೀರ್ ಹನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ವಾ ಸರ್ಪಂಚ್ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ರಾಧಾಳ ಹಾಲನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ನಮ್ಮ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ 35.669 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್‌ಡಿಒ ಜಗ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೈತಾಲ್‌ನ ಎಮ್ಮೆ ರೇಷ್ಮಾ 33,800 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಾಧಾ ಮುರಿದಿದ್ದಾಳೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸೈನಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಂಗ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೂಡಾ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ರೈತ ಸಿಂಗ್ವಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗ್ವಾ ಅವರ ತಂದೆ ಹೋಶಿಯಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

36 ಕೆಜಿ ಹಾಲು ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಫೆಲೋ ರಾಧಾ! (ETV Bharat)

ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ:'ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ರಾಧಾಳನ್ನು ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ರಾಧಾಳನ್ನು ಸಿಂಗ್ವಾ ಅವರು ಫತೇಹಾಬಾದ್‌ನ ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 4,10, 000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಈಗ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಜನರು ರಾಧಾಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ: ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ರಾಧಾಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಧಾಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ವಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹರಿಯಾಣದ ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ: ಮುರ್ರಾ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಮ್ಮೆ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಲೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ತಳಿಯು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್, ಜಿಂದ್ ಮತ್ತು ಭಿವಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

