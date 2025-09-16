ETV Bharat / bharat

ಈಗ ಬಡವರಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ಸ್: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ!; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್!!

ಈಗ ಬಡವರಿಗೂ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಲಭ್ಯ - ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಮಂಡಲ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ - ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಾಸಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ

officials-arranged-micro-greens-for-chronic-disease-patients-in-nirmal-
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ (EENADU)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2025 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು , ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ (ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ಸ್) ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಮಂಡಲ ಸಮಾಖ್ಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್​ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವೆ ಜೂಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಆಹಾರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಐಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರೀನ್​ ಆಹಾರದ ಸಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲ್ ಮಂಡಲ ಸಮಾಖ್ಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಂಪು ಮೂಲಂಗಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ನೆಟ್ಟ ಬೀಜಗಳು ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಖ್ಯದ ಸದಸ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏನಿದು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರೀನ್‌ ? ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಒಂದು ಟ್ರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ಕೊಕೊಪೀಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ, ಪೆಸಾರ್ ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಕಾಳುಗಳಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೆನೆಸಬೇಕು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಊರಬೇಕು, ಅವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಪಾಹಾರ, ಜ್ಯೂಸ್, ಸ್ಮೂಥಿ, ಸಲಾಡ್‌ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದ ಕಾರಣ, ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರೀನ್‌ಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ. ನಾವು 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 18 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಾರಸ್ (ಮಹಿಳಾ ಉತ್ಪಾದಕರು) ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ." - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ, ನಿರ್ಮಲ್

ಕರೋನಾ ನಂತರ, ಹಲವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿ, ಡ್ರೈಫ್ರುಟ್ಸ್​, ಫೈಬರ್ ಆಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಬಹುತೇಕರು ಈ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಳಕೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ರಸ, ವಿವಿಧ ಬೀಜಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ದುಬಾರಿ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: Success Story: ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್​ ಬಾಯ್​.. ಪಾಲಿಹೌಸ್​​ಗೆ ಹಾಯ್​ ಹಾಯ್.. ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ..!

For All Latest Updates

TAGGED:

MICRO GREENS HEALTH BENEFITSMICRO GREENS ADVANTAGESMICRO GREENS FOR CHRONIC PATIENTSಈಗ ಬಡವರಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ಸ್MICRO GREENS FOR CHRONIC PATIENTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?, ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು: ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

Exclusive Interview: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳು ಯಾರು ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ : ನಟ ಮಿತ್ರ

ನ್ಯೂ ಲುಕ್, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ BMW ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.