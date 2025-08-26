ETV Bharat / bharat

ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ; 170 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ - ODISHA FLOOD

ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಾಯು ಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

odisha-flood-more-than-170-villages-inundated-imd-warns-of-heavy-rain
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read

ಭುವನೇಶ್ವರ್​ (ಒಡಿಶಾ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಒಡಿಶಾದ ಜಾಜ್ಪುರ್​​, ಭದ್ರಕ್​ ಮತ್ತು ಬಾಲಸೋರ್​ನಲ್ಲಿನ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ದಿನ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ(IMD) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲಿಯಾಪಾಲ್, ಭೋಗ್ರೈ ಮತ್ತು ಜಲೇಶ್ವರ್ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 130 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸುಬರ್ಣರೇಖಾ ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಜಾಜ್‌ಪುರದ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳು ಬೈತರಾಣಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಳುಗಿವೆ. ಭದ್ರಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಮ್‌ನಗರ ಮತ್ತು ಭಂಡಾರಿಪೋಖರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಕಿಯೋಂಝಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್‌ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಹ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಜ್ಪುರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನಿ ನದಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಹಾನಿಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಚಿವರಾದ ಸುರೇಶ್​ ಪೂಜಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾನಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಮೇವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುಂದರ್​ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಜಬಹಲ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಫೈ ನದಿಯ ಸೇತುವೆ ದಾಟುವಾಗ ಟ್ರಕ್​ವೊಂದು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಚಾಲಕ ಸುಜಿತ್​ ಆಯಿದ್​ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹುಡುಕಾಟ ಸಾಗಿದೆ. ಟ್ರಕ್​ ಕ್ಲೀನರ್​ನನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್​ಘಾಟ್​​ನ ಸುಬರ್ನೇಖಾ ನದಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಖಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಬೈತರ್ನಿ ನದಿ ಕೂಡ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ನುಡವೆ ಮತ್ತೆ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ವಾಯುವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, ಅಧಿಕ ಮಳೆ ತರಲಿದೆ.

ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್​​ 26 ರಿಂದ 26ರಂದು ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೇಲ್ಮೆ ಇದ್ದು, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ ಇರಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಗಜಪತಿ, ರಾಯಗಡ, ನಯಾಗಢ ಮತ್ತು ಕಂಧಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ; ಐವರು ಸಾವು, ಓರ್ವ ನಾಪತ್ತೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ: 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದ್​

ಭುವನೇಶ್ವರ್​ (ಒಡಿಶಾ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಒಡಿಶಾದ ಜಾಜ್ಪುರ್​​, ಭದ್ರಕ್​ ಮತ್ತು ಬಾಲಸೋರ್​ನಲ್ಲಿನ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ದಿನ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ(IMD) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲಿಯಾಪಾಲ್, ಭೋಗ್ರೈ ಮತ್ತು ಜಲೇಶ್ವರ್ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 130 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸುಬರ್ಣರೇಖಾ ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಜಾಜ್‌ಪುರದ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳು ಬೈತರಾಣಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಳುಗಿವೆ. ಭದ್ರಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಮ್‌ನಗರ ಮತ್ತು ಭಂಡಾರಿಪೋಖರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಕಿಯೋಂಝಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್‌ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಹ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಜ್ಪುರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನಿ ನದಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಹಾನಿಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಚಿವರಾದ ಸುರೇಶ್​ ಪೂಜಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾನಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಮೇವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುಂದರ್​ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಜಬಹಲ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಫೈ ನದಿಯ ಸೇತುವೆ ದಾಟುವಾಗ ಟ್ರಕ್​ವೊಂದು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಚಾಲಕ ಸುಜಿತ್​ ಆಯಿದ್​ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹುಡುಕಾಟ ಸಾಗಿದೆ. ಟ್ರಕ್​ ಕ್ಲೀನರ್​ನನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್​ಘಾಟ್​​ನ ಸುಬರ್ನೇಖಾ ನದಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಖಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಬೈತರ್ನಿ ನದಿ ಕೂಡ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ನುಡವೆ ಮತ್ತೆ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ವಾಯುವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, ಅಧಿಕ ಮಳೆ ತರಲಿದೆ.

ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್​​ 26 ರಿಂದ 26ರಂದು ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೇಲ್ಮೆ ಇದ್ದು, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ ಇರಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಗಜಪತಿ, ರಾಯಗಡ, ನಯಾಗಢ ಮತ್ತು ಕಂಧಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ; ಐವರು ಸಾವು, ಓರ್ವ ನಾಪತ್ತೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ: 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದ್​

For All Latest Updates

TAGGED:

170 VILLAGES INUNDATED IN ODISHAIMD WARNS OF HEAVY RAINODISHA RAIN ALERTHEAVY RAIN IN ODISHAODISHA FLOOD

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

₹358 ಕೋಟಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ! ಕಾರಣ ಏನು?

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಐದು ತರಕಾರಿಗಳು: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಯಮನನ್ನೇ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ: 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿನ ದೇವರ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಮ ಭಕ್ತ!

ಅಂದು 'ಅಣ್ತಮ್ಮ' ಅಂತಿದ್ದ ಯಶ್ ಇಂದು 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್': ಸಾಧಕನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.