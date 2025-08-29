ಪುರಿ, ಒಡಿಶಾ: ದಣಿದು ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನಿಂದ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆ ಎದುರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಸಿತ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂತಹವರ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಹೌದು ಸದಾ ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಜೀವ ಎಂದರೆ ಅದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಹು (56). ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಐಟೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಗರದ ಮರೆತುಹೋದ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 40 ಅಸಹಾಯಕರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದೇ ಇವರ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ: ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಹು, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಯಾವುದೇ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ, ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಜತೆ ಗೂಡಿದರು. ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಸಹಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು.
ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಹು, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹು ಜಿತೇಂದ್ರ.
ಮಗಳೇ ಇವರ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ: ಈ ಜನರು ಶಾರದಾ ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಿನ್ನಲು ಎಂದಿಗೂ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಊಟ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಊಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅವಳ ಈ ಮಾತುಗಳೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದವು ಅಂತಾರೆ ಸಾಹು.
ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವು ಈಗ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಂದು, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 40 ರಿಂದ 50 ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಅಪರಿಚಿತರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಬಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದರೆ, ಅನೇಕರು ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ, ಸಾಹುಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ನ ದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50 ಸಾವಿರ ರೂ ಸ್ವಂತ ಹಣ ಖರ್ಚು: ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳಿಸಿದ ಹಣ. ನಾನು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿತೇಂದ್ರ.
ಜಗನ್ನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರು ಜಿತೇಂದ್ರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಇದು ಕುಟುಂಬವಿದ್ದಂತೆ: ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಡವರು ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕರಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾರಗಳಿಂದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರವಿದಾಸ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಏನನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುವುದು ರವಿದಾಸ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಅಜಯ್ ಮೊಹಂತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನವೂ ನಾವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಥವಾ ಬಂದ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಆಹಾರ ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಅಜಯ್.
ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ: ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈಗ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಬಡಿಸಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುಂದರ್ ಮಲಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು, ಪಾಯಿಂಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಮಫಲಕಗಳಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜನಜಂಗುಳಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದುವೇ ಅವರ ಮನೆ ಮಾರ್ಗ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ.
ಇವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಏನು?: ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯ ಮಾರ್ಗ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
