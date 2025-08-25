ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ/ಖುರ್ಧಾ (ಒಡಿಶಾ): ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಡಿಶಾದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶುಭಂ ಶಬರ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ.
ಮೂಲತಃ ಒಡಿಶಾದ ಖೋರ್ಧಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಶುಭಂ ಶಬರ್, ತಾನು ನೀಟ್ ಪಾಸಾದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಂದ ಪೋನ್ ಕರೆ ಆತನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. 2025ರ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿರಂತರ ಓದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ - ತಾಯಿಯ ಪಟ್ಟ ಪಡಿಪಾಟಿಲು ತನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ಖೋರ್ಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದುಲಿಧಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಹದೇವ್ ಶಬರ್ (ತಂದೆ) ಮತ್ತು ರಂಗಿ ಶಬರ್ (ತಾಯಿ) ಅವರ ಮಗನಾದ ಶುಭಂ ಶಬರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಬಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಓದುವ ಹಂಬಲವಿದ್ದರೂ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಳಿಕ ನೀಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ದ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಎಂದಿನಂತೆ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಪೋನ್ ಕರೆಯಿಂದ ತಾನು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಶುಭಂ ಶಬರ್, ಸದ್ಯ ಒಡಿಶಾದ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಕೆಸಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಓರ್ವ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶುಭಂ ಶಬರ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಓದಿ ಸೀಟುಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಶುಭಂ ಮಾತುಗಳಿವು: ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನಾ ಹಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭಂ ಶಬರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
''ನನ್ನ ತಂದೆ ಓರ್ವ ರೈತ. ತಾಯಿ ಮನೆಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುದುಲಿಧಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ನೀಲಾದ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯದಲ್ಲೇ ಹೇಗೋ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ, ತನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ (+2) ಭುವನೇಶ್ವರದ ಬಿಜೆಬಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಹಣಕಾಸು ಹೊಂದಿಸಲು ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರಾದರೂ, ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. +2 ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಹೇಗೋ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸುದೇವ್ ಮಹಾರಾಣ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ನೀಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಸುದೇವ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಓದುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮನೆ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ’’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನನಗೆ ಸಿಹಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಿಯಾ ಎಂದು ಬಂದ ಫೋನ್: ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂತು. ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ 'ನಮಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಿನಗೇಕೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಾನು ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅಂದೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದೆ. ಸದ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ್ನ ಎಂಕೆಸಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಲಭಿಸಿದೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ವೈದ್ಯನಾಗುವ ಆಸೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 4000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 25) ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಶುಭಂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮಗನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು: ತಾಯಿ ರಂಗಿ ಶಬರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶುಭಂ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಮಗ. ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಓದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದೆವು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಅವನ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು'' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.