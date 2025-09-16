ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರತ್ನ, ಆಭರಣ ತಯಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ
ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ತಯಾರಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನೀಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : September 16, 2025 at 5:58 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವಲಯವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಫುಲ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಭಾರತವು ಈ ವಲಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 'ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ' ತಯಾರಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ 'ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ' ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಈ ಪಾರ್ಕ್ನ ಮೂಲಕ, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಲಯವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತವಾಗಿಸಲು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು, ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಲೂ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪರವಾನಗಿ: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ' ವಾರ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿಯಮಿತ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಹೇಳಿದರು.
