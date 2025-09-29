6 ಕೊಲೆ, 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್!
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಫರ್ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಕೊಲೆ ಮತ್ತು 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 29, 2025 at 4:03 PM IST
ಮುಜಫರ್ ನಗರ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಹಲವು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಯನ್ನು ಮುಜಫರ್ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಯೀಮ್ ಖುರೇಷಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ.
ಮೃತ ನಯೀಮ್ ಖುರೇಷಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಯೀಮ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ ಪೊಲೀಸರು, ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ನಯೀಮ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀರಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ನಯೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ 6 ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ದರೋಡೆ ಸೇರಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀರಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಸಂಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು, ಕುತುಬ್ಪುರ್ ಝಾಲ್ ಕಾಲುವೆ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್-ಇನ್-ಚಾರ್ಜ್ ಬಬ್ಲು ಸಿಂಗ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಹಲವು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರಿಗಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಹೊರತು, ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಭೂಮ್ಮಾ ಹೊರಠಾಣೆಯತ್ತ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸತೊಡಗಿದರು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಯೀಮ್ ಖುರೇಷಿ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಲುರಾಮ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಯು ಖಲಾಪರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಖಲಾಪರ್ ನಿವಾಸಿ ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಡಿಜಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಯಶ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಯೀಮ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಸಂಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್ಪಿ ಆದಿತ್ಯ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
