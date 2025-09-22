ETV Bharat / bharat

ನಟ ವಿಜಯ್​ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಗೆ ಸೇರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ಮತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲ್ಲ: ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​

ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುವ ಜನ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 12:03 PM IST

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ನಟ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಎಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತಹಾಕುವವರಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮೈಯಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾಯಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶಗಳಿಗೆ ಜನ ಸಾಗರ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಸೆಳೆದ ಎಲ್ಲ ಜನಸಮೂಹವೂ ಮತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ- ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಟಿವಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್​ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನವಿ ಎಂದರು.

ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನ ಸಾಗರದ ಎದುರು ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರೆಲ್ಲ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇವು ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್​, ಈ ಟೀಕೆಗೆ ಜನರಿಂದಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 20ರಂದು ತಿರುವರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿವಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಕಾಕಾರರು, ಇದು ಮತಗಳಾಗದ ಖಾಲಿ ಸಭೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಬೃಹತ್​ ಜನ ಸಮೂಜಕ ಖಾಲಿಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಜನರಿಂದ ವಿಜಯ್​ ಎಂಬ ಜೈಕಾರಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು. ಇದು ವಿಜಯ್​ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಹಾಗೂ ಮತಹಾಕುವ ಮತಗಾರರು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟಿವಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2026ರಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಟ ವಿಜಯ್​ ನೇತೃತ್ಚದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೃಹತ್​ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

