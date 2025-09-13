ಗಿಳಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಇಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?: ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ನೀವು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಗಿಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಇಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
Published : September 13, 2025 at 6:00 PM IST
ಚಿತ್ತೂರು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಿಳಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಮಲಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ಎಸ್ ವಿಪುಂನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜೇರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗಿಳಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾರಾಯಣವನಂ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸಿದ್ಧಮುನಿ ಅವರು ಇದೀಗ ನೂತನವಾಗಿ ಇಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಮುನಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಇಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಅವರು ಚಿತ್ತೂರಿಗೆ ಇಲಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಇಲಿ: ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಅಂಜೇರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಮುನಿಗೆ ಗಣೇಶ (ಇಲಿ) ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಭಕ್ತರು ಇಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಕಾಗದದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಲಿ ಗಣೇಶನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಹನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಮುನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನರು: ನವೀನತೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಇಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಗು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಮುನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶ ಇಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
