ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇಂಜಿನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಮಿಜೋರಾಂನ ಮೊದಲ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಡಾನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 13, 2025 at 12:09 PM IST
ಐಜ್ವಾಲ್ (ಮಣಿಪುರ): ಮಿಜೋರಾಂನ ಮೊದಲ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾದ ಬೈರಾಬಿ-ಸೈರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಮಾರ್ಗವು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದು ಕೇವಲ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪರ್ಕವಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರಿಗೆಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಿಜೋರಾಂ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಮಿಜೋರಾಂ ರೈತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣ ಲೆಂಗ್ಪುಯಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ಐಜ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಥನಿಯಾ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಾನು ಇಂದು ಐಜ್ವಾಲ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯಬಲ್ಲೆ ಎಂದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಇರಲಿ, ಮಿಜೋರಾಂ ಜನರು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲ್ನು ರೊಪುಲಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಪಸಲ್ತಾ ಖುವಾಂಗ್ಚೆರಾ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದರ್ಶಗಳು ಮಿಜೋರಾಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಹಿಮಾಲಯ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಡೆಸಿದ ಧೈರ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಶಂಸಿದರು.
ಉದ್ಯಮದ ಹಬ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ: ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4,500 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮತ್ತು 25 ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿದವರನ್ನು ನಾವು ಇದೀಗ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 11ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಮಿಜೋರಾಂ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. (ಎಎನ್ಐ)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋದಿ ಮಣಿಪುರ ಭೇಟಿ: ಮಿಜೋರಾಂನ ಮೊದಲ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ; ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ