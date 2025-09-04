ETV Bharat / bharat

ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ತತ್ತರ! ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ - FLOOD IN NORTH INDIA

ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಪಂಜಾಬ್, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ತತ್ತರ (Special arrangement)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025 at 7:57 PM IST

6 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಹಲವು ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿದೆ.

ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಲವು ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇದೀಗ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿವೆ.

ಜನ ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ರೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಿವೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ಸೂಚನೆ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಈಗಾಗಲೇ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಲಡಾಖ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಹರಿಯಾಣ, ಪೂರ್ವ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ನೈಋತ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಜಲಾವೃತವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಪಂಜಾಬ್‌ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 37 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 1988ರ ನಂತರ ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.

ಸಟ್ಲೆಜ್, ಬಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾವಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 1,655 ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗುರುದಾಸ್ಪುರ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, 324 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ (111), ಅಮೃತಸರ (190), ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ (121), ಕಪುರ್ತಲಾ (123) ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರೂರ್ (107) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಆಯಾ ಆಡಳಿತವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 19,474 ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಮೃತಸರ ಮತ್ತು ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು 167 ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಪುರ್ತಲಾ, ಜಲಂಧರ್, ನವನ್‌ಶಹರ್, ರೂಪನಗರ, ಮೋಗಾ, ಲುಧಿಯಾನ, ಬರ್ನಾಲಾ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಐಎಂಡಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ, ಸೇನೆ, ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ (ANI)

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳ ಅಖಾಡ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಪೊಲೀಸ್, ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್, ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ತಂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ತೋರುಲ್ ರವೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಂಡಿ, ಶಿಮ್ಲಾ, ಚಂಬಾ, ಕುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಿರ್ಮೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ 16 ಯಾತ್ರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಮ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಈವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 340 ಜನರು ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣೆಯಾದ 41 ಜನರು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು SEOC ಡೇಟಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, SEOC ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 2,180 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು 777 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಾಶವಾದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 70,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಮ್ಲಾ-ಕಲ್ಕಾ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ 1,337 ರಸ್ತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.

ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತತ್ತರ: ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಝೇಲಂ ನದಿಯು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಂತನಾಗ್‌ನ ಸಂಗಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 27 ಅಡಿಗೆ ಏರಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀನಗರದ ರಾಮ್ ಮುನ್ಶಿ ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ನೀರು 22.25 ಅಡಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಬುಡ್ಗಾಮ್‌ನ ಶಾಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಾಸ್ಜನ್, ಸೊಯಿಟೆಂಗ್, ನೌಗಮ್, ವೇಥ್‌ಪೋರಾ, ಗೋಪಾಲ್‌ಪೋರಾ, ಪಾದ್‌ಶಾಹಿಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಹಜೂರ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳುನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಸೀದಿಗಳು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಭಯಭೀತರಾಗದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್​ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಹ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ನೈನಿತಾಲ್, ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ, ಹಲ್ದ್ವಾನಿ, ರುದ್ರಪುರ, ಬಾಜ್‌ಪುರ, ಕಾಶಿಪುರ, ಲೋಹಘಾಟ್, ರಾಮನಗರ, ಖತಿಮಾ, ದೋಯಿವಾಲಾ, ಚಕ್ರತಾ, ಮಸ್ಸೂರಿ, ರಾಯ್‌ವಾಲಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ: ಹರಿಯಾಣದ ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟದ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಥಿನಿ ಕುಂಡ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬಸಂತ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕರು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಎದಿರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ತಂಡಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಎನ್ನುವವರು ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಲವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 13 ದಿನಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೂ ಇತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ವಸತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: 0129-2227937 ಮತ್ತು 0129-2226262. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಹ: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲು ಹಳಿಗಳು ಸಹ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ದಾರಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿ, ಹಲವಾರು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಝಲಾವರ್ ನಡುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -52 ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಯಮುನಾ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಬನ್ಸ್‌ವಾರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್‌ಗಢಕ್ಕೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ವಾರ್, ಬುಂಡಿ, ಬರಾನ್, ಭರತ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ. ಸೆ. 5 ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಜೋಧ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಬಿಕಾನೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಕೋಟಾ, ಉದಯಪುರ, ಅಜ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ಭರತ್‌ಪುರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೈಪುರ, ದೌಸಾ ಮತ್ತು ಸಿಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಳುಗಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಟೋಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ವಾಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಜವಾಹರ್ ನಗರ, ರಾಜಾ ಪಾರ್ಕ್, ಮೋತಿ ಡುಂಗಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಗೋಪಾಲಪುರ, ಟೋಂಕ್ ಫಾಟಕ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮೀರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಮುಳುಗಿವೆ.

