ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಬಲಿ: ತಾಯಿಯ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದ ಪುತ್ರ! - DELHI DOWRY MURDER CASE

35ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರಲು ಪೀಡಿಸಿದ ಪತಿಯು, ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

DELHI DOWRY MURDER CASE
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಬಲಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 24, 2025 at 6:43 PM IST

ನೋಯ್ಡಾ: ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್​, ಕಾರು, ಚಿನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಿದ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಎದುರಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ವಿಡಿಯೋ, ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ತಂಗಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಪತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ನಿಕ್ಕಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾದ ಸಿರ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ವಿಪಿನ್ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಪುತ್ರನಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕಾಂಚನ್ ಕೂಡ ವಿಪಿನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ವಿಪಿನ್​ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಣದ ದಾಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಿಕ್ಕಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತರುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರದಿದ್ದಾಗ, ಪತಿ ವಿಪಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಕಿ ಸಹೋದರಿ ಕಾಂಚನ್​ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ರನೂ ಈ ದುರಂತವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ವೈರಲ್​: ನಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪತಿ ವಿಪಿನ್​ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ನಿಕ್ಕಿಯು ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ತಾಯಿಯ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪುತ್ರನೇ ಸಾಕ್ಷಿ: ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ದುರಂತವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪುತ್ರನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿಯ ಹತ್ಯೆಗೆ ಆತನೇ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. "ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸುರಿಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಲೈಟರ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ನಿಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳೋದೇನು?: ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತರುವಂತೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲಕ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಕ್ಕಿಯ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಕ್ಕಿಯ ಸಹೋದರಿ ಕಾಂಚನ್​ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ವಿಪಿನ್​​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಹೋದರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ತಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.

ಆರೋಪಿ ಪತಿ ಬಂಧನ: ನಿಕ್ಕಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ನಿಕ್ಕಿಯ ಸಹೋದರಿ ಕಾಂಚನ್ ಅವರ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಪತಿ ವಿಪಿನ್ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸಿಪಿ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

