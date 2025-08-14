ETV Bharat / bharat

ನೊಗೋರಾ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ; ಇದು 1857ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಮೊದಲ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ! - NOGORA SEPOY MUTINY

ಮೀರತ್ ದಂಗೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಿಡಿ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೂ, ನೊಗೋರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಂಗೆಯನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೊಗೋರಾ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)
August 14, 2025

ಗೋಲಾಘಾಟ್ (ಅಸ್ಸಾಂ) : ಆಗ 1857ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಹೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಅಸ್ಸಾಂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಸಮಾಧಾನದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ, ಇಂದಿನ ಗೋಲಾಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೊಗೋರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ, ಆದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೀರತ್ ದಂಗೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಿಡಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೂ, ದೇಶಭಕ್ತ ಮಣಿರಾಮ್ ದಿವಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಂಗೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಸ್ಸಾಂ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಬರುವಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಅಹೋಮ್ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿವಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಫಲರಾದ ನಂತರ, ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಂಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಅಹೋಮ್ ರಾಜ ಕಂದರ್ಪೇಶ್ವರ ಸಿಂಘಾ​ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಕಂದರ್ಪೇಶ್ವರ ಸಿಂಘಾ, ಪಿಯೋಲಿ ಬರುವಾ, ಬಹದ್ದೂರ್ ಗಾಂವ್‌ಬುರ್ಹಾ ಮತ್ತು ಗೋಟ್ ಕೈ ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ದಿವಾನ್​ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಸಹಚರ ಮಧು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಿಬ್ರುಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಲೈಟ್ ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ರಿ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಎಂಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೊರಠಾಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ನೊಗೊರಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಧು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಿಯೋಲಿ ಬರುವಾ ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಶೇಖ್ ಬೆಕುನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಹೋಮ್ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು' ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆ ವೇಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1857 ರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಂಪುಹಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ನೊಗೊರಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನೇರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಸ್ವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೀತಿಗಳು, ರೈತರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಭಾರಿ ಭೂ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಮೊದಲಾದವು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿನ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದವು.

1957ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಗೋಲಾಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನೊಗೋರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ನಂತರ 2016 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನೊಗೋರಾ ಮಿಡಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನ ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಅಜಂತಾ ನಿಯೋಗ್ ಅವರು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

'1857ರ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿನ ದಂಗೆಯು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ ಕಿಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮಣಿರಾಮ್ ದಿವಾನ್ ಮತ್ತು ಪಿಯೋಲಿ ಬರುವಾ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ಅಸ್ಸಾಂನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು. 1857ರ ನೊಗೋರಾ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯ ಉತ್ಸಾಹವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಬರುವಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೊಗೋರಾ ಸ್ಮಾರಕವು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ದಂಗೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಮಹಾ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಯೋಧರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

