ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ - NO NAMES WILL BE DELETED

By ETV Bharat Karnataka Team Published : July 28, 2025 at 7:40 AM IST 3 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ 10 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. SIR ನ ಮೊದಲ ಗುರಿ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಗುರಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡದೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. SIRನ ಮೂರನೇ ಗುರಿ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಗರ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿಯಮಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯವು SIR ನ ಗುರಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನರ್ಹರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

36 ಲಕ್ಷ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಳಾಸಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. 7 ಲಕ್ಷ ಬಿಹಾರ ಮತದಾರರು ಬಹು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮತದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಜುಲೈ 25 ರವರೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ SIR ನ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 25) ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರೊಳಗೆ ಈ ನಮೂನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಈ ಮತದಾರರ ನಿಖರ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗಿನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯು ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳ ತಪ್ಪಾದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಏಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರು ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು SIR ನ ಮೊದಲ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು EC ಹೇಳಿದೆ. 24.06.2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 7.89 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ, 7.24 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಗಾಧ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಯುವತಿಯ ಅಪಹರಿಸಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ದುರುಳರು!