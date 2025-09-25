ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಿರುಕುಳವಿಲ್ಲ: ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಸಂಘ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಸಂಘ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ.
Published : September 25, 2025 at 5:09 PM IST
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ: ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಥೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಸಂಘ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಸಂಘ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಪೋಷಕರು ತಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದಲ್ಲಿ, ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸದಸ್ಯರು ಮೊದಲು ಕಿರುಕುಳ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಪರೀತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ದೂರುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂದಿನ ಸರಪಂಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಗದ್ದಂ ರಾಜಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 2010ರಲ್ಲಿ ಸಂಘವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘ ಈಗ 40 ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮದ ವೃದ್ಧರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಜಜುಲಾ ಸುರೇಂದರ್ ಅವರು ಸಂಘಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತರು. ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಘದ ರಚನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಮೇಲಿನ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ, ವಿವಾದಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಮೋಥೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವೃದ್ಧರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಕ್ರಮವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೊಂಬೆನಗರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಕಣ್ವ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಡಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ - ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮಂಚೇಗೌಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
