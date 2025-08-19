ETV Bharat / bharat

ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಪರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೋರಿಲ್ಲ; ಎಂಇಎ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ - MEA FACT CHECK ON NIMISHA

ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ (IANS)
By PTI

Published : August 19, 2025 at 5:46 PM IST

1 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಯೆಮೆನ್​​ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ನರ್ಸ್ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಪರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೋರಿಲ್ಲ. ಇದು ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ​ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಚಿವಾಲಯದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಚೆಕ್​ ತಂಡ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​ 19ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂಇಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಚೆಕ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​ 1ರಂದು ಭಾರತ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಉಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಯೆಮೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ವಕೀಲರನ್ನೂ ಕೂಡಾ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

37 ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು 2018ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೆಮೆನ್ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ನಂತರ ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನವೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವರ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 16ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಸ್ತತ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಯೆಮೆನ್​ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸನಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಸದ್ಯ ಇರಾನ್​ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿಗಳ ವಶದಲ್ಲಿದೆ.

