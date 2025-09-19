ETV Bharat / bharat

ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​​ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​

ಯುಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳ ನಂತರ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​​ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

New Delhi To Host India-AI Impact Summit In February 2026: Vaishnaw
ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​ (PIB)
ETV Bharat Karnataka Team

September 19, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕೃತ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂಡಿಯಾ- ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಎಐನ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಸಾಧನದ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ದೇಶದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಸಮಾನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಎಐನ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ.

''ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಯುಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ'' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ಕಾರವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್​​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಂಟು ಹೊಸ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಎಐ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೀಲನಕ್ಷೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್​ಎಲ್​ಎಂಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಆಡಳಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ-ಎಐ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳ ಸ್ತಂಭದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು 506 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಬಹುಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಭಾರತ್ ಜೆನ್ ಎಐ ಅವತಾರ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ, ಹಣಕಾಸು, ಕಾನೂನು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಐ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಮೂಲ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾದರಿ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ.

