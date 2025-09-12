ETV Bharat / bharat

ನೇಪಾಳದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ: GEN-Z ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನೇಪಾಳದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಜೆನ್​ ಝೀ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

NEPAL GEN Z PROTES
ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ಗಡಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬನ್ಬಾಸಾ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಿಷೇಧ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೂ ಹಿಂಸಾರೂಪ ತಾಳಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಿಷೇಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸದ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಲೇಖಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದರು.

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜೆನ್​ ಝೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಲಂಚ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಜೆನ್​ ಝೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೆ ಝೀ ಯಾವೊಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚೀನಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, ನೇಪಾಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಯುವಕರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

nepal gen z protes
ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ಗಡಿ (ETV Bharat)

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ನೇಪೋ ಕಿಡ್ಸ್​, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಿಷೇಧ ವಿರೋಧಿಸಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಜೆನ್​ ಝೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಡೀ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಪಾಳದ ಕಾಂಚನಪುರದ ಮಹೇಂದ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಂಪಾವತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನ್ಬಾಸಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

nepal gen z protes
ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ಗಡಿ (ETV Bharat)

ನೇಪಾಳಿ ಸೇನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿನ ಅಶಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬನ್ಬಾಸಾದ ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಗಡಿ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ(ಎಸ್​ಎಸ್​ಬಿ) ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬನ್ಬಾಸಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಸಮಯ ನಂತರ ಈ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

nepal gen z protes
ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ಗಡಿ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಬನ್ಬಾಸಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯ ಭದ್ರತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ (SSB), ಬನ್ಬಾಸಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲರ್ಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಚಂಪಾವತ್ ಮತ್ತು ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಮಾವೂನ್​ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ರಿದ್ಧಿಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ - ನೇಪಾಳದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರೇಂಜರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇಗುಲದಿಂದ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಠ್ಮಂಡು ಸಮೀಪ ದಾಳಿ; ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

For All Latest Updates

TAGGED:

ಜೆನ್​ ಝೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆNATIONWIDE PROTESTS IN NEPALNEPAL PREPARES FOR INTERIM GOVTನೇಪಾಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆNEPAL GEN Z PROTES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇವರು 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್': ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Interview: 'ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ ಭಾಷಾ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ': ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.