ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು: 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ವಾಹನ ವಶಕ್ಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು-1989ರಡಿ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ
October 5, 2025

ಹೈದರಾಬಾದ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಚಲನ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಚಲನ್​ನ್ನು 45 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಪ್ಪಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನೂ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನ್‌ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು-1989 ರಡಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಚಲನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸದ ಕಾರಣ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಲನ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ನಿಯಮಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್​ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ: ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. comments-morth@gov.in ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನ್ ಅನ್ನು 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನ್ ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 45 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರವಾನಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನವೀಕರಣವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಚಲನ್ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಲನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

