ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮಗು ಸಾವು: ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಶವ ಹೂತಿಟ್ಟರು
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸದೇ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೂತುಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
Published : October 5, 2025 at 2:50 PM IST
ಅನಂತಪುರ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮಗುವೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಗು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ (ಐಸಿಡಿಎಸ್) ಮಕ್ಕಳ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು, ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು, ಇಬ್ಬರು ಆಯಾಗಳು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಂದು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಸಂಜೆಯೇ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಘಟನೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶವವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೌಕರರ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿವೆಯೇ? ದಸರಾ ದಿನದಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇವಕಿ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಕಾರಣ, ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯಲು ಹಾಲು ಸಿಗದೆ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಎನ್ಎಂ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಾಗಮಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಗು ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಶುವಿನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಗೃಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಾತಿ, ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
"ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಮಗುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಮಗು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ದೀಪ್ತಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಮಗುವಿನ ಸಾವು ಇಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷಕಾರಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ 10 ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ವೈದ್ಯನ ಬಂಧನ