ETV Bharat / bharat

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಯೋಧನ ಪತ್ನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಟ್ರೋಲ್​; ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಆಕ್ಷೇಪ - PAHALGAM TERROR ATTACK

ಮೃತಪಟ್ಟ ಯೋಧನ ಪತ್ನಿ ಹಿಮಾಂಶಿ ನರ್ವಾಲ್​ ( PTI )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 5, 2025 at 1:41 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 2:17 PM IST 2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ವಿನಯ್​ ನರ್ವಾಲ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿಮಾಂಶಿ ನರ್ವಾಲ್​ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ (ಎನ್‌ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 26 ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ವಿನಯ್​ ನರ್ವಾಲ್​ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿಮಾಂಶಿ ನರ್ವಾಲ್​ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಟ್ರೋಲ್​​ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. "ಉಗ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜನರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಹಿಮಾಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಮಾಂಶಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಬೆಂಬಲ: ಯೋಧನ ಪತ್ನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎನ್​​ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ, "ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ವಿನಯ್ ನರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿಮಾಂಶಿ ನರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್​ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ವಿನಯ್​ ನರ್ವಾಲ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿಮಾಂಶಿ ನರ್ವಾಲ್​ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ (ಎನ್‌ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 26 ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ವಿನಯ್​ ನರ್ವಾಲ್​ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿಮಾಂಶಿ ನರ್ವಾಲ್​ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಟ್ರೋಲ್​​ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. "ಉಗ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜನರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಹಿಮಾಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಮಾಂಶಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಬೆಂಬಲ: ಯೋಧನ ಪತ್ನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎನ್​​ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ, "ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ವಿನಯ್ ನರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿಮಾಂಶಿ ನರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್​ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಉಗ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆ. ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಿಮಾಂಶಿ ಅವರು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಘಾಸಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ: ಏಪ್ರಿಲ್​ 22 ರಂದು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸ 26 ಮಂದಿಯ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶವೇ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕೂಗು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದಾಳಿಗೂ ತನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಗೆ ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧಾಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದೇಶದ ಜನ ಬಯಸಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ': ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​

Last Updated : May 5, 2025 at 2:17 PM IST